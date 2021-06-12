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ЕВРО-2020: В Баку на ведущих к стадиону улицах ограничено движение транспорта

ЕВРО-2020: В Баку на ведущих к стадиону улицах ограничено движение транспорта Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с проведением сегодня, 12 июня, первой в Баку игры Чемпионата Европы по футболу.
Футбол
12 июня 2021 г. 15:20
ЕВРО-2020: В Баку на ведущих к стадиону улицах ограничено движение транспорта

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с проведением сегодня, 12 июня, первой в Баку игры Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщил в ответ на запрос Report начальник отдела, полковник полиции Вагиф Асадов, в настоящее время в Баку на всех улицах и проспектах, ведущих к Бакинскому олимпийскому стадиону, введено ограничение на передвижение транспортных средств.

"Передвижение болельщиков, участников и организаторов определяется по специальной эмблеме. Наложено ограничение на передвижение со стороны проспекта Зии Буньядова к станции метро "Короглу" и далее с пересечения ул. 9-й Конделен в сторону улицы Халила Рзы Улутурка, а также с пересечения проспекта Зии Буньядова и улицы Халила Рзы Улутурка в направлении Беюкшорского бульвара. По этой территории могут передвигаться только транспортные средства, имеющие разрешение от оргкомитета. Надеюсь, наши граждане воспримут это с пониманием и не пожалеют усилий, чтобы проводимое в нашей стране международное мероприятие прошло на высоком уровне", - подчеркнул представитель МВД.

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) на Бакинском олимпийском стадионе состоится встреча Уэльс - Швейцария группы A. Игра начнется в 17:00.

Согласно календарю, Бакинский олимпийский стадион, наряду с матчем Уэльс - Швейцария группы А, примет матчи Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч 1/4 финала.

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