ЕВРО-2016: ​Испания и Хорватия пробились в плей-офф - ВИДЕО

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Сборные Испании и Хорватии присоединились к командам, вышедшим в следующий этап чемпионата Европы по футболу, проходящий во Франции.

Как передает Report, в последнем туре футболисты этих страны сыграли между собой.

Победила Хорватия — 2:1. Первыми во встрече отличились испанцы, мяч забил Мората, а уже под конец тайма хорваты сравняли счет усилиями Калинича. Второй свой гол они забили в конце второго тайма, мяч в сетку положил Перишич. Победа позволила сборной Хорватии занять первое место по итогам группового этапа.

Третье место в этой группе, группе С заняла сборная Турции, сумевшая взять верх над чехами — 2:0. Отличились Йылмаз и Туфан. Таким образом сборная Турции оказалась в числе тех команд, которые также могут продолжить участие в турнире.