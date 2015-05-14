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    ​Этой ночью определятся финалисты Лиги Европы

    Один из матчей состоится в Украине, второй - в Италии

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Этой ночью определятся финалисты Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, один из матчей состоится в Украине, второй - в Италии.

    Испанская "Севилья" встретится с итальянской "Флорентиной". Другой матч состоится между украинским "Днепром" и представителем Италии "Наполи".

    Матч в Италии будет судить судья из Словении Дамир Скомина, матч в Украине - сербский судья Милорад Мажич.


    Лига Европы, 1/2 финала

    Ответные матчи

    00:05. "Флорентина" (Италия) - "Севилья" (Испания)

    Главный судья: Дамир Скомина (Словения)

    00:05. "Днепр" (Украина) - "Наполи" (Италия)

    Главный судья: Милорад Мажич (Сербия)

    Отметим, что финальный матч состоится 27 мая на Национальном стадионе Варшавы (Польша).

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