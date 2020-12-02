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Еще у одного футболиста "Карабаха" выявили коронавирус

Еще у одного футболиста "Карабаха" выявили коронавирус Футболисты и сотрудники агдамского "Карабаха" прошли тест на коронавирус в соответствии с требованиями УЕФА перед матчем с израильским "Маккаби" (Тель-Авив) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы
Футбол
2 декабря 2020 г. 22:02
Еще у одного футболиста Карабаха выявили коронавирус
Аббас Гусейнов

Футболисты и сотрудники агдамского "Карабаха" прошли тест на коронавирус в соответствии с требованиями УЕФА перед матчем с израильским "Маккаби" (Тель-Авив) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, вслед за Махиром Эмрели опасную инфекцию выявили у защитника Аббаса Гусейнова.

Ранее COVID-19 также заразились главный тренер Гурбан Гурбанов и переводчик Эльвар Гулиев.

Максим Медведев, заразившийся коронавирусом в стане сборной, до сих пор лечится в Люксембурге. У защитника Рахиля Мамедова, который лечился в Хорватии, вчера выявился отрицательный результат, и он присоединился к команде в Турции.

Матч "Карабах"-"Маккаби", который состоится 3 декабря на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, Турция, начнется в 21:55 по бакинскому времени. Напомним, что в связи с военным положением в стране азербайджанский клуб проводит домашние матчи на нейтральном поле.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın daha bir futbolçusunda koronavirus aşkarlandı

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