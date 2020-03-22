​Еще один игрок "Ювентуса" заразился коронавирусом

Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала, а также его девушка заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как передает Report, об этом на своей странице в Инстаграме сообщил сам футболист.

"Привет всем, я просто хотел сообщить, что мы получили результаты теста на COVID-19. У меня и Орианы положительный результат. К счастью, мы в идеальных условиях. Спасибо за ваши сообщения", - написал Пауло.

Дибала - третий игрок "Ювентуса", который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника "старой синьоры" Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.