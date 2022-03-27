Эриксен забил в первом же матче после возвращения в сборную

В ночь с 26 на 27 марта на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме в рамках товарищеского матча встретились сборные Нидерландов и Дании.

В ночь с 26 на 27 марта на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме в рамках товарищеского матча встретились сборные Нидерландов и Дании.

Как сообщает Report, на 47-й минуте отличился датский полузащитник Кристиан Эриксен, ему ассистировал Андреас Сков Ольсен. Хавбек забил в первом же матче после возвращения в сборную. Забитый мяч стал для него первым после отсутствия в полтора года.

"Чувствовал себя очень желанным гостем. Я играл здесь раньше много лет, так что, конечно, болельщики меня знают, но это был очень теплый прием. Здорово, что мяч попал ко мне, и у меня получилось завершить атаку голом. Начать возвращение в международный футбол таким образом — идеально. С нетерпением жду возможности сыграть на чемпионате мира в Катаре, но впереди еще много матчей, и я сосредоточен на них», — приводит слова Эриксена Sky Sports.

Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Италии. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с "Интером". Зимой датчанин присоединился к английскому "Брентфорду".