Эльхан Мамедов: Мы с уважением отнесемся к решению в связи с Евро-2020

Последнее решение по вопросу за Исполнительным комитетом УЕФА

"В качестве принимающей стороны мы будем рады видеть братскую страну в Баку. Мы как АФФА выполняем все работы в данном направлении. Сборная Турции может играть здесь против Уэльса и Швейцарии как у себя дома".

Как передает Report, об этом исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов сообщил турецким СМИ, говоря об играх группы А в чемпионате Европы, который пройдет в Баку.

Он также прокомментировал информацию относительно того, что у Баку и российского Санкт-Петербурга заберут право на проведение игр Евро-2020: "Время от времени появляются слухи, что УЕФА отменит проведение игр в этих двух городах. Однако нет никаких новых официальных данных о смене формата. Последнее решение по вопросу за Исполнительным комитетом УЕФА. Если структура решит внести какие-то коррективы, АФФА отнесется к этому с уважением".

В связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы отложен на 11 июня – 11 июля следующего года. Игры планируется провести в 12 европейских городах, включая Баку.