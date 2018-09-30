Джон Терри стал тренером молодежного "Челси"

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Бывший защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Джон Терри переквалифицировался в тренера и станет наставником молодежной команды "синих" для игроков не старше 23-х лет. Ежегодная зарплата англичанина в своей новой должности составит 800 тысяч фунтов в год, передает Report.

Должность наставника молодежки "Челси" стала вакантной после того, как бывший тренер Джоди Моррис покинул свой пост ради работы в "Дерби Каунти" в тренерском штабе Фрэнка Лэмпарда, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Mirror. Терри уже имеет тренерскую лицензию, поскольку с 2014 года он проходил соответствующее обучение. В минувшее трансферное окно Терри мог стать игроком московского "Спартака", однако в последний момент он передумал и принял решение остаться в Англии.