Джон Терри объявил о завершении карьеры

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Легендарный футболист, экс-капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри опубликовал пост в "Инстаграме", в котором объявил о завершении игровой карьеры.

"После 23 потрясающих лет в качестве футболиста я решил, что сейчас самое время закончить играть", — написал Терри, передает Report.

В своём заявлении он поблагодарил супругу Тони, детей, родителей, брата, родственников и друзей за поддержку. Кроме того, слова благодарности Терри выразил партнёрам по командам, тренерам, менеджерам.