Джеко дисквалифицирован за плевок в арбитра во время матча

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий «Ромы» Эдин Джеко дисквалифицирован на два матча в Кубке Италии и оштрафован на € 10 тыс. за инцидент во время матча 1/4 финала турнира с «Фиорентиной» (1:7), сообщает Report.

Нападающий римлян вышел на замену в ходе встречи. После того как главный арбитр матча Джанлука Маньяниелло показал жёлтую карточку партнёру Джеко по команде, боснийский футболист не выдержал и плюнул в судью. В итоге Джеко получил красную карточку и покинул поле, оставив «Рому» в меньшинстве.



Напомним, по итогам встречи «Фиорентина» вышла в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире.