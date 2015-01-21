Джавид Имамвердиев: В Турции я не чувствую себя легионером

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Игра против своей команды - это совершенно иное чувство. Немного робеешь, думаешь, проявлю себя и вернусь обратно". Как сообщает Report, об этом рассказал футболист турецкого "Элазыгспор" Джавид Имамвердиев на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги после проверочного матча с "Нефтчи" в Анталье (Турция).

Выступающий в первой лиге Турции на основе контракта 25-летний полузащитник отметил, что он вырос в "Нефтчи", там начал футбольную карьеру, и при возвращении вернется в бывшую команду.

Д.Имамвердиев также отметил, что не чувствует себя чужим в Турции: "Не зря говорят, один народ - два государства. Они не позволяют мне чувствовать себя легионером. В действительности, я даже не считаюсь легионером. И во время матчей, и вне стадиона меня поддерживают".

По словам полузащитника, "Нефтчи" осуществил хорошие трансферы, и он верит, что "черно-белые" смогут вести борьбу на групповом этапе еврокубка.

Отметим, что Д.Имамвердиев с прошлого лета выступает за "Элазыгспор".