Джавид Гусейнов: Я всего раз надел маску с появления вируса

"Мы очень обрадовались новости, что Премьер-лига восстановится с 23 мая. Этому радуются все футболисты и футбольная общественность".

Об этом Report сказал капитан "Зиря" Джавид Гусейнов.

31-летний полузащитник отметил, что 2-3 недель на учебно-тренировочные сборы мало: "Неизвестно, хватит ли этого периода футболистам. Думаю, игроки смогут прийти в форму только на 30-40%. Однако это решение принято ради безопасности, нужно отнестись с пониманием".

Полузащитник также ответил на вопрос, не будет ли он сторониться соперников во время игры из-за угрозы заражения коронавирусом: "Я даже сейчас ничего не сторонюсь, всего раз надел маску с появления вируса. И ту потом снял и выбросил (смеется). Я не горжусь этим, просто не хватило терпения. Я думаю, на тренировки мы не пойдем в масках, вируса практически нет уже".

Дж.Гусейнов выступает в "Зиря" с начала сезона.