​Джанни Инфантино: Футбол после коронавируса будет совершенно другим

Президент ФИФА Джанни Инфантино предположил, какое влияние на футбол окажет пауза в соревнованиях из-за коронавируса.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

"Футбол вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем то, что кошмар позади. Но один урок и вы, и я должны усвоить: футбол после коронавируса будет совершенно другим.

Он станет более социальным, более объединяющим и более участливым. Он будет привязан к отдельным странам и в то же время станет еще глобальнее, будет менее самонадеянным и более доброжелательным.

Мы станем лучше, станем человечнее и будем более внимательны по отношению к истинным ценностям", — заявил Инфантино.