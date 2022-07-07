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Дзаньоло согласовал условия контракта с «Ювентусом»

Дзаньоло согласовал условия контракта с «Ювентусом» Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Ювентус». Игрок уже согласовал условия контракта с туринским клубом.
Футбол
7 июля 2022 г. 08:13
Дзаньоло согласовал условия контракта с «Ювентусом»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Ювентус». Игрок уже согласовал условия контракта с туринским клубом.

Как передает Report, об этом сообщает Tuttosport.

22-летний хавбек подпишет контракт до 2027 года. В таком случае его зарплата составит 4 млн евро за сезон.

«Ювентус» готов заплатить за аренду футболиста на год 10 млн. Также туринский клуб готов прописать опцию выкупа Дзаньоло за 30-35 млн следующим летом.

Отметим, что в прошедшем сезоне итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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