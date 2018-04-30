Двое футболистов "Бешикташа" завершили сезон

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Из-за полученных травм двое футболистов турецкого "Бешикташа" не смогут играть до конца сезона.

Как сообщает Report, считающиеся ведущими футболистами Стамбульской команды Пепе и Альваро Негредо не смогут помочь команде на других матчах сезона.

Оба футболиста получили травму на встрече с "Галатасараем" в XXXI туре Суперлиги Турции. Ранее отмечалось о завершении сезона защитником команды Джанером Эркином из-за полученной травмы.

Отметим, что матч "Галатасарай" - "Бешикташ" завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.