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    Двое футболистов "Бешикташа" завершили сезон

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Из-за полученных травм двое футболистов турецкого "Бешикташа" не смогут играть до конца сезона.

    Как сообщает Report, считающиеся ведущими футболистами Стамбульской команды Пепе и Альваро Негредо не смогут помочь команде на других матчах сезона.

    Оба футболиста получили травму на встрече с "Галатасараем" в XXXI туре Суперлиги Турции. Ранее отмечалось о завершении сезона защитником команды Джанером Эркином из-за полученной травмы.

    Отметим, что матч "Галатасарай" - "Бешикташ" завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. 

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