 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций 2017

    23-летний футболист получил специальную награду — Золотой мяч

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций 2017 года.

    Как передает Report, 23-летний футболист, представляющий на клубном уровне «ПСЖ», по окончании финальной игры с национальной командой Чили получил специальную награду — «Золотой мяч».

    Германия в финале выиграла у Чили со счётом 1:0. Дракслер принял участие во всех матчах немецкой команды на Кубке конфедераций, забил один гол и сделал один голевой пас.

    Предыдущие обладатели «Золотого мяча» Кубка конфедераций: Денилсон, Роналдиньо, Робер Пирес, Тьерри Анри, Адриано, Кака, Неймар.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi