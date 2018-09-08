Домашние матчи "Карабаха" в Лиге Европы пройдут на Бакинском олимпийском стадионе

8 сентября, 2018 11:15

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Изменено место проведения домашних игр "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы. Как стало известно Report, агдамский представитель проведет домашние игры на Бакинском олимпийском стадионе. Отметим, что ранее УЕФА заявила, что игры "Карабаха" в Баку состоятся на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Чемпион последнего чемпионата страны первую домашнюю игру проведет 4 октября против "Арсенала". Финал Лиги Европы состоится 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе.