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    Домашние матчи "Карабаха" в Лиге Европы пройдут на Бакинском олимпийском стадионе

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Изменено место проведения домашних игр "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы.

    Как стало известно Report, агдамский представитель проведет домашние игры на Бакинском олимпийском стадионе.

    Отметим, что ранее УЕФА заявила, что игры "Карабаха" в Баку состоятся на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Чемпион последнего чемпионата страны первую домашнюю игру проведет 4 октября против "Арсенала".

    Финал Лиги Европы состоится 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе.

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