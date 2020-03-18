Директор Олимпийского стадиона в Баку: Перенос ЕВРО-2020 не скажется на нас

Решение УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год не отразится на Бакинском олимпийском стадионе (БОС), может даже от этого будет польза и удастся выиграть время.
Об этом Report сказал директор БОС Джавид Гараев, комментируя перенос даты чемпионата.
По его словам, БОС завершал все подготовительные работы для проведения престижного соревнования.
"Вообще-то сказать нечего, все и так известно. Коронавирус - глобальная проблема, это пандемия. Что мы можем поделать? Остается только ждать".
При этом представитель БОС отметил возможность проведения на арене других матчей до чемпионата Европы: "Естественно, игры могут проводиться. Однако дата их проведения зависит от ситуации в Азербайджане".
Директор БОС сообщил, что сотрудники стадиона находятся дома из-за коронавируса.