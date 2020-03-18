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Директор Олимпийского стадиона в Баку: Перенос ЕВРО-2020 не скажется на нас

Директор БОС: Перенос ЕВРО-2020 не скажется на нас

© Report

Решение УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год не отразится на Бакинском олимпийском стадионе (БОС), может даже от этого будет польза и удастся выиграть время.

Об этом Report сказал директор БОС Джавид Гараев, комментируя перенос даты чемпионата.

По его словам, БОС завершал все подготовительные работы для проведения престижного соревнования.

"Вообще-то сказать нечего, все и так известно. Коронавирус - глобальная проблема, это пандемия. Что мы можем поделать? Остается только ждать". 

При этом представитель БОС отметил возможность проведения на арене других матчей до чемпионата Европы: "Естественно, игры могут проводиться. Однако дата их проведения зависит от ситуации в Азербайджане".

Директор БОС сообщил, что сотрудники стадиона находятся дома из-за коронавируса.

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