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    ​"Динамо" обыграло по пенальти "Шахтер" в финале Кубка Украины ВИДЕО

    115-й минуте поединка бело-голубые остались в меньшинстве

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Киевское "Динамо" на своем домашнем стадионе переиграло в серии пенальти донецкий "Шахтер" в финальном матче Кубка Украины.

    Как передает Report, основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в добавленную тридцатиминутку голов забито также не было, а в серии послематчевых ударов сильнее оказались игроки столичной команды.

    Добавим, что на 115-й минуте поединка бело-голубые остались в меньшинстве — красную карточку получил Сергей Рыбалка.

    Кубок Украины. Финал

    "Динамо" (Киев) — "Шахтер" (Донецк) — 0:0 (5:4)

    Удаления: Рыбалка, 115 — нет.

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