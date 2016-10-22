Дибала: "Ювентус" отказался продавать меня в "Барселону" за 90 млн

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подтвердил информацию о том, что «Барселона» проявляла к нему серьёзный интерес, но туринский клуб отказался его отпускать.

Как передает Report, слова Дибалы приводит Calciomercato.com со ссылкой на журнал So Foot Club.

«Я горжусь тем, что могу играть рядом с Игуаином. "Ювентус" отказался продавать меня в "Барселону" за € 90 млн, и я должен быть благодарен клубу, поскольку это означает, что в меня здесь верят. Отказаться от подобных предложений непросто. Я рад продолжать выступать за "Ювентус", это один из лучших клубов мира. Если я когда-нибудь и уйду отсюда, то только по желанию туринцев. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Почему нет? Хотя одержать победу со сборной Аргентины на чемпионате мира было бы ещё лучше. Если бы это случилось, я бы просто сошёл с ума», — сказал Дибала.