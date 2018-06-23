Диас: Португальской сборной будет сложно играть против иранцев

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Заключительный матч сборной Португалии на групповом этапе чемпионата мира против иранцев будет сложным, команде необходимо не терять концентрацию во время игры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал защитник сборной Португалии Рубен Диас на пресс-конференции.

"Мы смотрели игры иранской сборной, как и другие встречи чемпионата мира, и поняли, что легких матчей на этом турнире не существует. Португальской команде нужно быть готовой ко всему в матче против иранцев. У каждой сборной есть свои амбиции, это будет сложная встреча и для нас, и для иранцев. Мы должны быть абсолютно сконцентрированными на игре и победить", - отметил игрок.

По его словам, футболисты каждой сборной на чемпионате мира стремятся выложиться по максимуму, поэтому на турнире нет легких игр и даже сильные сборные проигрывают.

"Чемпионат мира - мечта для многих игроков, а с каждым годом футбол только прогрессирует", - добавил Р.Диас.