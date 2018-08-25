Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" и капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма могут лишить водительских прав за несоблюдение правил дорожного движения.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, в январе текущего года бывший футболист двигался по западному Лондону на автомобиле марки Bentley со скоростью 59 миль в час. Отмечается, что в данной зоне максимальная разрешенная скорость составляет 40 миль в час. Нарушение было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения.

Бекхэм не признает вину. Слушание по данному делу состоится 28 августа в одном из судов Лондона. Если экс-футболиста признают виновным, ему грозит штраф или наказание в виде лишения водительских прав.