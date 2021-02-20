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"Црвена Звезда" извинилась перед Ибрагимовичем

"Црвена Звезда" извинилась перед Ибрагимовичем Сербская "Црвена Звезда" извинилась перед нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов сербского клуба во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (2:2)
Футбол
20 февраля 2021 г. 06:30
Црвена Звезда извинилась перед Ибрагимовичем
Златан Ибрагимович

Сербская "Црвена Звезда" извинилась перед нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов сербского клуба во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (2:2).

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

""Црвена Звезда" самым решительным образом осуждает оскорбительные высказывания в адрес Златана Ибрагимовича. Мы сделали всё, чтобы организация встречи была на уровне двух великих команд, и мы не позволим никому бросить тень на традиционное гостеприимство нашей страны и нашего народа. Клуб самым искренним образом извиняется перед Златаном Ибрагимовичем за неприятный эпизод", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в сети появилось видео, как Ибрагимовича, который имеет боснийские и хорватские корни, оскорбляют на этнической почве.

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Версия на азербайджанском языке "Srvena Zvezda" Zlatan İbrahimoviçdən üzr istədi

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