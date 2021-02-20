"Црвена Звезда" извинилась перед Ибрагимовичем

Сербская "Црвена Звезда" извинилась перед нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов сербского клуба во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (2:2)

Сербская "Црвена Звезда" извинилась перед нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов сербского клуба во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (2:2).

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

""Црвена Звезда" самым решительным образом осуждает оскорбительные высказывания в адрес Златана Ибрагимовича. Мы сделали всё, чтобы организация встречи была на уровне двух великих команд, и мы не позволим никому бросить тень на традиционное гостеприимство нашей страны и нашего народа. Клуб самым искренним образом извиняется перед Златаном Ибрагимовичем за неприятный эпизод", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в сети появилось видео, как Ибрагимовича, который имеет боснийские и хорватские корни, оскорбляют на этнической почве.