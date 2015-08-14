CONNECT TV получил право на ретрансляцию игр Второго Тура Премьер Лиги Топаз

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Динамично развивающийся оператор эфирно-кабельного телевидения Азербайджана CONNECT TV получил право на ретрансляцию игр Чемпионата Азербайджана - Второго Тура Премьер Лиги Топаз.

Как сообщили Report в компании, согласно достигнутому соглашению между Ассоциацией Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) и CONNECT TV, ретрансляция футбольных матчей будет осуществляться на канале С1 эфирно-кабельного оператора CONNECT TV. Все абоненты CONNECT TV получат шанс просмотра игр Второго Тура Премьер Лиги Топаз.

Отметим, что игры будут ретранслироваться в 21:00 по субботам, воскресеньям и понедельникам каждой недели.

Помимо этого, согласно договоренности, в ближайшем будущем CONNECT TV будет ретранслировать игры канала CBC SPORT.

CONNECT TV осуществляет цифровое вещание на территории городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и окрестных поселках столицы. В настоящий момент оператор эфирно-кабельного телевидения ретранслирует в общем количестве 172 канала на шести языках, которые предлагаются абонентам в виде трех разных пакетов.