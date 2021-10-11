ЧМ-2022: Стартует VIII тур отборочного раунда

Сегодня стартует восьмой тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.
Как передает Report, в первый день в группах E, G, H и J будут сыграны 11 матчей.
В группе E Эстония примет Уэльс, а Беларусь - Чехию. Если Уэльсу не удастся обыграть Эстонию, то Бельгия выйдет в финальную часть чемпионата мира.
В группе G сборная Турции примет Латвию. В настоящее время турецкая команда занимает третье место с 12 очками.
Отметим, что команды, занявшие первое место в 10 группах, получат прямую путевку на чемпионат мира.
ЧМ-2022, отборочный раунд
VIII тур
11 октября
Группа E.
22:45. Беларусь - Чехия
22:45. Эстония - Уэльс
Очки: Бельгия - 16 (6 игр), Чехия - 8 (6), Уэльс - 8 (5), Эстония - 4 (5), Беларусь - 3 (6).
Группа G.
22:45. Латвия - Турция
22:45. Нидерланды - Гибралтар
22:45. Норвегия - Черногория
Очки: Нидерланды - 16, Норвегия - 14, Турция - 12, Черногория - 11, Латвия - 5, Гибралтар - 0.
Группа H.
20:00. Кипр - Мальта
22:45. Словения - Россия
22:45. Хорватия - Словакия
Очки: Хорватия - 16, Россия - 16, Словения - 10, Словакия - 9, Мальта - 4, Кипр - 4.
Группа J.
22:45. Северная Македония - Германия
22:45. Румыния - Армения
22:45. Исландия - Лихтенштейн
Очки: Германия - 18, Северная Македония - 12, Армения - 12, Румыния - 10, Исландия - 5, Лихтенштейн - 1.