ЧМ-2022: Стартует VIII тур отборочного раунда

Сегодня стартует восьмой тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сегодня стартует восьмой тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как передает Report, в первый день в группах E, G, H и J будут сыграны 11 матчей.

В группе E Эстония примет Уэльс, а Беларусь - Чехию. Если Уэльсу не удастся обыграть Эстонию, то Бельгия выйдет в финальную часть чемпионата мира.

В группе G сборная Турции примет Латвию. В настоящее время турецкая команда занимает третье место с 12 очками.

Отметим, что команды, занявшие первое место в 10 группах, получат прямую путевку на чемпионат мира.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VIII тур

11 октября

Группа E.

22:45. Беларусь - Чехия

22:45. Эстония - Уэльс

Очки: Бельгия - 16 (6 игр), Чехия - 8 (6), Уэльс - 8 (5), Эстония - 4 (5), Беларусь - 3 (6).

Группа G.

22:45. Латвия - Турция

22:45. Нидерланды - Гибралтар

22:45. Норвегия - Черногория

Очки: Нидерланды - 16, Норвегия - 14, Турция - 12, Черногория - 11, Латвия - 5, Гибралтар - 0.

Группа H.

20:00. Кипр - Мальта

22:45. Словения - Россия

22:45. Хорватия - Словакия

Очки: Хорватия - 16, Россия - 16, Словения - 10, Словакия - 9, Мальта - 4, Кипр - 4.

Группа J.

22:45. Северная Македония - Германия

22:45. Румыния - Армения

22:45. Исландия - Лихтенштейн

Очки: Германия - 18, Северная Македония - 12, Армения - 12, Румыния - 10, Исландия - 5, Лихтенштейн - 1.