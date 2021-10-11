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ЧМ-2022: Стартует VIII тур отборочного раунда

ЧМ-2022: Стартует VIII тур отборочного раунда Сегодня стартует восьмой тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.
Футбол
11 октября 2021 г. 07:47
ЧМ-2022: Стартует VIII тур отборочного раунда

Сегодня стартует восьмой тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как передает Report, в первый день в группах E, G, H и J будут сыграны 11 матчей.

В группе E Эстония примет Уэльс, а Беларусь - Чехию. Если Уэльсу не удастся обыграть Эстонию, то Бельгия выйдет в финальную часть чемпионата мира.

В группе G сборная Турции примет Латвию. В настоящее время турецкая команда занимает третье место с 12 очками.

Отметим, что команды, занявшие первое место в 10 группах, получат прямую путевку на чемпионат мира.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VIII тур

11 октября

Группа E.

22:45. Беларусь - Чехия

22:45. Эстония - Уэльс

Очки: Бельгия - 16 (6 игр), Чехия - 8 (6), Уэльс - 8 (5), Эстония - 4 (5), Беларусь - 3 (6).

Группа G.

22:45. Латвия - Турция

22:45. Нидерланды - Гибралтар

22:45. Норвегия - Черногория

Очки: Нидерланды - 16, Норвегия - 14, Турция - 12, Черногория - 11, Латвия - 5, Гибралтар - 0.

Группа H.

20:00. Кипр - Мальта

22:45. Словения - Россия

22:45. Хорватия - Словакия

Очки: Хорватия - 16, Россия - 16, Словения - 10, Словакия - 9, Мальта - 4, Кипр - 4.

Группа J.

22:45. Северная Македония - Германия

22:45. Румыния - Армения

22:45. Исландия - Лихтенштейн

Очки: Германия - 18, Северная Македония - 12, Армения - 12, Румыния - 10, Исландия - 5, Лихтенштейн - 1.

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