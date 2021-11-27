ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф

Состоялась жеребьевка плей-офф европейской зоны ЧМ-2022 в Катаре.
ЧМ-2022, раунд плей-офф
Путь A
Полуфинал
1. Шотландия - Украина
2. Уэльс - Австрия
Финал
Победитель I пары - победитель II пары
Путь B
Полуфинал
1. Россия - Польша
2. Швеция - Чехия
Финал
Победитель I пары - победитель II пары
Путь C
Полуфинал
1. Италия - Северная Македония
2. Португалия - Турция
Финал
Победитель I пары - победитель II пары
Отметим, что после полуфинальных и финальных матчей раунда плей-офф станут известны еще три сборные, которые отправятся на чемпионат мира.
Полуфинальные игры состоятся 24-25 марта, а финальные - 28-29 марта 2022 года.