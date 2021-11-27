ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф

Состоялась жеребьевка плей-офф европейской зоны ЧМ-2022 в Катаре.

Состоялась жеребьевка плей-офф европейской зоны ЧМ-2022 в Катаре.

Как передает Report, на мероприятии в Цюрихе (Швейцария) определились все соперники в рамках плей-офф.

ЧМ-2022, раунд плей-офф

Путь A

Полуфинал

1. Шотландия - Украина

2. Уэльс - Австрия

Финал

Победитель I пары - победитель II пары

Путь B

Полуфинал

1. Россия - Польша

2. Швеция - Чехия

Финал

Победитель I пары - победитель II пары

Путь C

Полуфинал

1. Италия - Северная Македония

2. Португалия - Турция

Финал

Победитель I пары - победитель II пары

Отметим, что после полуфинальных и финальных матчей раунда плей-офф станут известны еще три сборные, которые отправятся на чемпионат мира.

Полуфинальные игры состоятся 24-25 марта, а финальные - 28-29 марта 2022 года.