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ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф

ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Состоялась жеребьевка плей-офф европейской зоны ЧМ-2022 в Катаре.
Футбол
27 ноября 2021 г. 01:22
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф

Состоялась жеребьевка плей-офф европейской зоны ЧМ-2022 в Катаре.

Как передает Report, на мероприятии в Цюрихе (Швейцария) определились все соперники в рамках плей-офф.

ЧМ-2022, раунд плей-офф

Путь A

Полуфинал

1. Шотландия - Украина

2. Уэльс - Австрия

Финал

Победитель I пары - победитель II пары

Путь B

Полуфинал

1. Россия - Польша

2. Швеция - Чехия

Финал

Победитель I пары - победитель II пары

Путь C

Полуфинал

1. Италия - Северная Македония

2. Португалия - Турция

Финал

Победитель I пары - победитель II пары

Отметим, что после полуфинальных и финальных матчей раунда плей-офф станут известны еще три сборные, которые отправятся на чемпионат мира.

Полуфинальные игры состоятся 24-25 марта, а финальные - 28-29 марта 2022 года.

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