ЧМ-2018: Назван стартовый состав сборных Франции и Австралии

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Назван стартовый состав предстоящего в рамках I тура группы С матча Франция-Австралия на чемпионате мира 2018 года по футболу.

Как сообщает Report, на матч в Казани команды выйдут в следующем составе:

Франция: 1. Уго Льорис, 2. Бенжамен Павар, 4. Рафаэль Варан, 5. Самюэль Умтити, 6. Поль Погба, 7. Антуан Гризманн, 10. Килиан Мбаппе, 11. Усман Дембеле, 12. Корентен Толиссо, 13. Нголо Канте, 21. Люка Эрнандес.

Австралия: 1. Мэти Райан, 5. Марк Миллиган, 7. Мэтью Леки, 10. Робби Круз, 11. Эндрю Наббут, 13. Аарон Муй, 15. Миле Йединак, 16. Азиз Бехич, 19. Джошуа Рисдон, 20. Трент Сейнсбери, 23. Томми Рогич.

Отметим, что матч начнется в 14:00 по бакинскому времени.