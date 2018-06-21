ЧМ-2018: Франция обыграла Перу и вышла в 1/8 финала

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Екатеринбурге прошел матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Перу. Победу со счетом 1:0 одержала французская команда.

Единственный мяч на 34-й минуте забил нападающий Килиан Мбаппе. По итогам 2 туров в группе C французы с 6 очками, одержали 2 победы, обеспечив себе выход 1/8 финала ЧМ в России.

Напомним, чемпионат мира начался 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону.