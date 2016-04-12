​Член национальной сборной вышел на последнюю игру

Баку. 12 апреля. REPORT/AZ/ Член сборной Азербайджана по футзалу Раджаб Фараджзаде вышел на последнюю игру.

Как сообщает Report, 36-летний футболист проводит последнюю игру против сборной Голландии на ответной встрече этапа "плей-офф" чемпионата мира.

По этой причине президент Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов и генсек АФФА Эльхан Мамедов вручили Р.Фараджзаде подарок.

Отметим, что Р.Фараджзаде вышел в составе сборной на 32 игры и забил 15 голов.