Число стран, футболисты которых выступают в Премьер-лиге Азербайджана, достигло 81

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ XV тур Премьер-лиги Азербайджана запомнился дебютом футболистов двух стран. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной Футбольной Лиги, впервые в истории республиканского первенства на поле вышли футболисты Тринидада и Тобаго, и Гамбии. Футболист “Зиря” Уильямс Эванс дебютировал в домашнем матче с “Сумгайыт”ом. До сих пор футболисты этих стран никогда не выступали в чемпионате страны. 24-летний полузащитник попал в 26-летнюю историю проведения чемпионатов Азербайджана, как первый представитель этой страны. Таким образом, Тринадад и Тобаго стала 80-й страной, представитель которой выступает в Премьер-лиге Азербайджана. На следующий день в “Кяпяз”е дебютировал соотечественник Уильямса – Шадон Винчестер.

Футболист клуба “Keшля” Эбрима Сохна стал первым гамбийцем в Чемпионате Азербайджана. 30-летний полузащитник дебютировал в домашней встреча с “Сабаил”ом. Таким образом, Гамбия стала 81-й страной, представитель которой выступает в азербайджанской Премьер-лиге.

До XV тура число стран до их разделения (то есть, например, до 2006 года была страна Сербия и Монтенегро, а после, разделившись, это два независимых государства – Сербия и Монтенегро) составляло 79.