Чемпионат Испании: "Барселона" победила "Валенсию", "Атлетико" обыграл "Севилью" - ВИДЕО

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ "Барселона" со счетом 4:2 обыграла "Валенсию" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, в составе победителей мячи забили Луис Суарес (35-я минута), Лионель Месси (45 - с пенальти, 52) и Андре Гомеш (89).

У проигравших отличились Эльяким Мангала (29) и Мунир Эль-Хаддади (45). На 44-й минуте Мангала был удален с поля.

"Барселона" занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 63 очка и отставая от лидирующего "Реала", у которого игра в запасе, на 2 очка. "Валенсия" с 30 очками располагается на 14-й позиции.

В другом матче "Атлетико" одержал победу над "Севильей" со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Диего Годин (37-я минута), Антуан Гризманн (61) и Коке (77). У проигравших отличился Хоакин Корреа (85). "Севилья" прервала свою серию из семи матчей без поражений в чемпионате.

В турнирной таблице "Атлетико" занимает четвертое место, набрав 55 очков, "Севилья" с 57 очками идет третьей.