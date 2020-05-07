​Чемпионат Германии возобновится в ближайшие дни

Нынешний розыгрыш немецкой Бундеслиги будет возобновлён 15 мая.

Об этом Report передает со ссылкой на Sport Bild.

Ранее правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая и разрешило Бундеслиге выбрать точную дату возобновления первенства самостоятельно.

"Как тренер сборной Германии, я, конечно, счастлив, что игроки национальной команды возвращаются в соревновательный режим. Это важный шаг для сборной", — сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Лидером чемпионата Германии является "Бавария". Мюнхенский клуб набрал в 25 матчах 55 очков. В лидирующую группу входят дортмундская "Боруссия" (51), "РБ Лейпциг" (50), мёнхенгладбахская "Боруссия" (49) и "Байер" (47).