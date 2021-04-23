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Чемпионат Европы: Эльданиз Азизли и Талех Мамедов вышли в полуфинал

Чемпионат Европы: Эльданиз Азизли и Талех Мамедов вышли в полуфинал Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы в Варшаве.
Футбол
23 апреля 2021 г. 17:01
Чемпионат Европы: Эльданиз Азизли и Талех Мамедов вышли в полуфинал

Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы в Варшаве.

Как сообщает Report, чемпион Европы и мира в весовой категории до 55 кг Эльданиз Азизли одолел Недялко Петрова (Болгария) и Нугзари Цурцумия (Грузия). В финале он встретится с Эмином Сефершаевым (Россия).

Талех Мамедов в весовой категории до 63 кг победил Николая Вичева (Болгария) и Грачья Погосяна (Армения). Его соперником в полуфинале станет Александерс Юркянс (Латвия).

Последний чемпион Европы Санан Сулейманов (77 кг) одолел Гарри Латвала (Финляндия), но проиграл Юнусу Эмре Башару (Турция).

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Eldəniz Əzizli və Taleh Məmmədov yarımfinalda

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