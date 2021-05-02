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Чемпион Италии определился досрочно

Чемпион Италии определился досрочно В матче 34-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Сассуоло". Клуб из Бергамо, набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А
Футбол
2 мая 2021 г. 19:18
Чемпион Италии определился досрочно

В матче 34-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Сассуоло". Клуб из Бергамо, набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

Как передает Report, таким образом, бергамаски потеряли математические шансы догнать миланский "Интер"(82), который занимает первое место. Это значит, что нерадзурри досрочно становятся чемпионами Серии А в сезоне-2020/2021.

"Интер" прервал гегемонию туринского "Ювентуса" на внутренней итальянской арене. "Старая синьора" завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал "Милан", с тех пор "Ювентус" захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона "Интером" — командой своего бывшего тренера Антонио Конте.

Стоит отметить, что это чемпионство стало для нерадзурри 19-м в истории клуба.

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Версия на азербайджанском языке "İnter" 11 ildən sonra İtaliya çempionu oldu

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