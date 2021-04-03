О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Челси" потерпел первое поражение при главном тренере Томасе Тухеле

"Челси" потерпел первое поражение при главном тренере Томасе Тухеле Команда прервала беспроигрышную серию из 15 матчей во всех турнирах
Футбол
3 апреля 2021 г. 17:39
Челси потерпел первое поражение при главном тренере Томасе Тухеле

"Челси" на своем поле проиграл "Вест Бромвичу" со счетом 2:5 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В составе гостей забили Матеус Перейра (45+2-я минута, 45+4), Каллам Робинсон (63, 90+1), Мбайе Диане (68), у хозяев отличились Кристиан Пулишич (27) и Мэйсон Маунт (71). На 29-й минуте защитник "Челси" Тьяго Силва получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Это поражение стало первым для лондонского клуба после назначения немца Томаса Тухеля 26 января. Команда прервала беспроигрышную серию из 15 матчей во всех турнирах, в последний раз до этого проиграв 19 января. Последний раз "Челси" разгромно проигрывал 8 августа прошлого года в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против германской "Баварии" (0:4). Пять мячей лондонский клуб пропускал за две недели до этого, уступив в чемпионате "Ливерпулю" 22 июля со счетом 3:5.

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 51 очко в 30 играх.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Видео"Çelsi" Tuxelin başçılığı altında ilk dəfə uduzdu

Новости партнеров

Самое важное

Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
3 апреля 2021 г. 17:15
Турция назначила нового посла в Азербайджан 
Турция назначила нового посла в Азербайджан 
3 апреля 2021 г. 09:36
ANAMA: В Шушу была сброшена ракета Искандер-М
ANAMA: В Шушу была сброшена ракета "Искандер-М"
2 апреля 2021 г. 16:46
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
2 апреля 2021 г. 15:28
Арестован экс-депутат Милли Меджлиса
Арестован экс-депутат Милли Меджлиса
2 апреля 2021 г. 15:13
ANAMA: Обломки ракет Искандер обнаружены на двух территориях в Шуше
ФотоANAMA: Обломки ракет "Искандер" обнаружены на двух территориях в Шуше
2 апреля 2021 г. 10:25
В Баку демонстрируются обломки ракет Искандер
ФотоВ Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер"
2 апреля 2021 г. 09:41
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
2 апреля 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
1 апреля 2021 г. 19:35
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
1 апреля 2021 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi