"Челси" готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку

28-летний таранный форвард "Челси" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.

28-летний таранный форвард "Челси" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на издание El Nacional, руководство "Челси" готово продать Лукаку за 75 миллионов фунтов.

Отмечается, что французский "Пари Сен-Жермен" готов заплатить клубу требуемые 75 миллионов фунтов.

Ромелу Лукаку стал самым дорогим игроком в истории лондонского "Челси". 12 августа "пенсионеры" выкупили бельгийского нападающего у миланского "Интера" за 115 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в двадцати матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами.