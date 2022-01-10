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"Челси" готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку

"Челси" готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку 28-летний таранный форвард "Челси" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.
Футбол
10 января 2022 г. 21:26
Челси готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку

28-летний таранный форвард "Челси" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на издание El Nacional, руководство "Челси" готово продать Лукаку за 75 миллионов фунтов.

Отмечается, что французский "Пари Сен-Жермен" готов заплатить клубу требуемые 75 миллионов фунтов.

Ромелу Лукаку стал самым дорогим игроком в истории лондонского "Челси". 12 августа "пенсионеры" выкупили бельгийского нападающего у миланского "Интера" за 115 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в двадцати матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами.

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Версия на азербайджанском языке Abramoviç Lukakunun satılmasına razılıq verib

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