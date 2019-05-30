"Челси"- "Арсенал": почему британские СМИ "проиграли" финал

Сайт News.ru подготовил статью о том, как в азербайджанской столице с честью справились с организацией финала еврокубка, а две лондонские команды подарили болельщикам классное зрелище.

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Стоит ли пенять на зеркало?

Накануне лондонского дерби «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы по ту сторону Ла-Манша развернулась настоящая информационная кампания с выпадами в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выбравшего в качестве места проведения столь важного поединка столицу Азербайджана. Доводы в британских СМИ приводились самые разные. Для начала, например, обмусолили тему отказа форварда «канониров» и сборной Армении Генриха Мхитаряна лететь в Баку из соображений безопасности.

Решение это на самом деле было неоднозначным. Скажем, известный в прошлом советский и украинский футболист Олег Блохин назвал добровольный отказ Мхитаряна от участия в финале еврокубка глупостью. Да и сам итоговый результат встречи — крупная победа (4:1) «Челси» — намекает на то, что, возможно, наличие результативного армянского нападающего на поле помогло бы «Арсеналу» сыграть более достойно. Но это как раз тот случай, когда следует уважать и принимать любое решение футболиста, поскольку это только его выбор — и больше ничей.

В день игры, кстати, в Интернете собрало множество просмотров видео, на котором болельщиков из Индонезии, шествовавших по Баку в футболках с фамилией Мхитаряна, задержала местная полиция. Но и здесь таблоидам не за что было уцепиться — потому что экзотических фанатов как задержали, так и отпустили с миром. Безо всяких эксцессов.

Следом из азербайджанской столицы в среду прилетело ещё одно горячее известие — о драке болельщиков. Но опять в Британии ничего не оставалось, кроме как пенять на зеркало, видя... Ну, понятно что видя. Ведь подрались между собой английские болельщики, которые, наверное, не обойдутся без выяснения отношений с помощью кулаков, даже если им придётся высадиться на другой планете или вообще в соседней галактике.

По поводу сложностей с логистикой в адрес Баку тоже было выпущено немало критических стрел. Дескать, прямых авиарейсов из Лондона до берегов Каспийского моря минимум, а лететь с пересадками — слишком долго и дорого. Приводилась даже такая цифра: шесть тысяч билетов оказались в итоге не выкупленными — или возвращёнными — болельщиками обоих лондонских клубов, вынужденными отказаться от вояжа в Баку ввиду всех упомянутых дорожных проблем.

Похвала от Чеферина

Как следствие, кто-то с сожалением, а кто-то и со злорадством ожидал увидеть полупустые трибуны Олимпийского стадиона имени Тофика Бахрамова во время финального матча Лиги Европы. Что ж, объективно говоря, даже по телевизионной картинке было заметно, что не все места на трибунах заняты. Но есть и статистические данные, против которых не попрёшь. А гласят они, что зрительская аудитория бакинского финала составила 51 370 человек. И это был третий показатель посещаемости решающего матча за трофей в истории турнира. Рекордное количество зрителей собралось год назад на трибунах арены во французском Лионе (55 768 человек) на игре между марсельским "Олимпиком" и мадридским "Атлетико". Как видите, разница совсем минимальная, чем организаторы финала в столице Азербайджана могут гордиться.

Правда, многие болельщики, наблюдавшие за лондонским дерби воочию, жаловались в соцсетях, что впечатление от просмотра портит удалённость трибун от поля — ведь на бакинском стадионе болельщицкие секторы отделены от газона беговыми дорожками. Знаменитый в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер тоже не преминул высказаться по данной теме, написав в Twitter, что заняв своё место на стадионе, «вы оказываетесь не намного ближе к полю, чем в тот момент, когда выходили из дома».

Не станем спорить: арены с легкоатлетическими дорожками вокруг поля всё чаще выглядят анахронизмом в эпоху современных чисто футбольных стадионов. Но, во-первых, с аналогичным недостатком зрители сталкиваются далеко не только в азербайджанской столице — подобных универсальных арен до сих пор полно в Европе, особенно в не самых развитых в футбольном плане странах. А во-вторых, даже этот конструкционный недостаток никоим образом не повлияет на проведение в Баку — наряду с 11 другими городами Старого Света — нескольких матчей Евро-2020.

Да и вообще президент УЕФА Александар Чеферин положительно оценил проделанную организаторами работу при подготовке к финалу Лиги Европы.

Всё в Баку организовано идеально и готово к финалу турнира. На данный момент всё выглядит гостеприимно и отлично. Если честно, я не понимаю претензий и не вижу никаких сложностей. Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или, например, Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах, — отметил глава УЕФА.

Дубль Азара, печаль Чеха и первый трофей в 60 лет

Вратарь Челси Кепа Аррисабалага пропускает гол в финальном матче Лиги Европы УЕФА между английскими клубами Челси и АрсеналВратарь "Челси" Кепа Аррисабалага пропускает гол в финальном матче Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Челси" и "Арсенал"

Первый тайм команды провели очень скованно, и завершился он нулевой ничьей. Зато вторая половина встречи была отмечена фейерверком голов на любой вкус. К сожалению поклонников «Арсенала», в этот вечер отнюдь не связка форвардов «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг — Александр Ляказетт делала погоду на поле. На первый план вышла главная звезда «Челси» Эден Азар: бельгиец эффектно — оформив дубль — попрощался с "синими" перед уходом в мадридский «Реал». Здорово помогал Азару Педро Родригес, на счету которого второй — важнейший — гол подопечных Маурицио Сарри в этой встрече.

А автором ещё одного забитого мяча в ворота «канониров» стал Оливье Жиру. Бывший нападающий "Арсенала" забил бывшему голкиперу «Челси» Петеру Чеху — какова интрига! После финального свистка на чешского стража ворот в его знаменитом защитном шлеме было жалко смотреть: ведь он объявил о завершении карьеры после окончания сезона и явно рассчитывал уйти из большого футбола не на такой печальной ноте...

Таков футбол: Чеху и болельщикам «Арсенала» пришлось в этот вечер грустить, зато в лагере "синих" царило настоящее ликование. "Челси" во второй раз (впервые — в 2013 году) выиграл Лигу Европы, а итальянский специалист Маурицио Сарри в 60-летнем возрасте завоевал первый трофей в своей тренерской карьере. В футболе бывает и такое.

Вне всяких сомнений, нынешний финал Лиги Европы в Баку удался на сто процентов и вошёл в историю футбола очередной яркой страницей.