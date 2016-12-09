Центр спортивных исследований обнародовал имена кандидатов на звание "Победители года"

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Началось исполнение очередного этапа проекта "Победители года - 2016".

На данном этапе проекта, реализуемого при организаторстве Центра спортивных исследований (ЦСИ) и при информационной поддержке агентства Report, обнародованы в основном кандидаты по футболу в 8 номинациях.

Сюда вошли номинации "Футболист года", "Главный тренер года", "Команда года", "Пресс-секретарь года". Помимо этого, начался выбор кандидатов по номинации "Спортивный деятель года". Список стал официальным после завершения борьбы группового раунда Лиги Европы, в которой участвуют азербайджанские клубы.

Победители по номинациям "Отечественный спортсмен года", "Зарубежный спортсмен года", а также "Главный тренер года", "Команда года", "Пресс-секретарь года" и "Спортивный журналист года" по другим видам будут обнародованы 13 декабря - после подведения итогов межкомандного чемпионата мира по тхэквондо.

Опрос будет проведен между спортивными журналистами, работающими в различных СМИ Азербайджана, по одному журналисту из каждого СМИ. При этом журналисты помимо предложенного кандидата могут назвать в качестве победителя одно лицо или команду. В итоге кандидат, набравший больше всего голосов, будет объявлен победителем и награжден на торжественной церемонии в конце декабря.

В список кандидатов вошли:

Спортивный деятель года

Азад Рагимов (министр молодежи и спорта) - будучи председателем организационного комитета, за проведение Гран-при Европы "Формулы-1" в Баку на высоком уровне и за то, что азербайджанская сборная впервые в истории завоевала 18 медалей на летних Олимпийских играх "Рио-2016";

Эльчин Зейналов (президент Национальной федерации гребли Азербайджана) - за то, что Азербайджан на летних Олимпийских играх "Рио-2016" впервые был представлен по всем видам олимпийской программы по гребле (академическая гребля, каноэ, каяк, гребной слалом) и завоевал 2 олимпийских медали;

Фазиль Мамедов (президент Федерации борьбы Азербайджана и Федерации велоспорта Азербайджана) - за то, что половину из 18 медалей, завоеванных Азербайджаном на летних Олимпийских играх "Рио-2016", записали в актив борцы, за обеспечение проведения велотура Tour dAzerbaidjan 4-й год подряд, победу Synergy Baku в туре второй год подряд;

Кямаляддин Гейдаров (президент Федерации бокса Азербайджана и Федерации тхэквондо Азербайджана) - за то, что единственную золотую медаль Азербайджана на летних Олимпийских играх "Рио-2016" завоевал тхэквондист, за 3 медали по тхэквондо и серебряную медаль по боксу;

Ровнаг Абдуллаев (президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана и Федерации дзюдо Азербайджана) - за то, что национальная футбольная команда впервые завершила 4 игры в отборочном туре Чемпионата мира-2018 с 7 очками, и за две серебряные медали, завоеванные дзюдоистами Азербайджана на летних Олимпийских играх "Рио-2016";

Отечественный футболист года

Камран Агаев (Баку "Интер" / португальский клуб "Боавишта" и сборная Азербайджана) - за предотвращение множественных опасных атак соперника в качестве вратаря в составе клуба и сборной;

Максим Медведев ("Карабах" и сборная Азербайджана) - за стабильное выступление в клубе и сборной, а также за роль в получении лицензии в Премьер-лигу Азербайджана и кубок страны, в том числе групповой раунд Лиги Европы и за победный гол в матче с Норвегией;

Рашад Садыгов ("Карабах" и сборная Азербайджана) - за особую роль в качестве капитана в продвижении клуба в Премьер-лиге Азербайджана и кубке страны, в том числе до группового раунда Лиги Европы;

Ровшан Гусейнли (клуб "Араз-Нахчыван" и сборная Азербайджана по мини-футболу) - за надежное выступление в качестве вратаря и продвижение в составе клуба до элит-раунда, а в составе сборной - до 1/4 финала Чемпионата мира, в котором участвовал впервые;

Руслан Гурбанов ("Нефтчи" / "Габала" и сборная Азербайджана) - за то, что в составе "Нефтчи" стал бомбардиром Премьер-лиги Азербайджана среди отечественных футболистов, за голы в Лиге Европы в составе обеих сборных, и за победный гол сборной в выездном матче с Сан-Марино;

Команда года (футбол)

Сборная Азербайджана по футболу - за то, что впервые в истории завершила год с 7 очками в 4-х матчах отборочного группового раунда Чемпионата мира-2018;

Сборная Азербайджана по мини-футболу - за то, что дошла до 1/4 финала Чемпионата мира, в котором участвовала впервые;

"Кяпяз" - за получение лицензии в Лигу Европы в первый же сезон после возвращения в Премьер-лигу Азербайджана;

"Карабах" - за победу в Премьер-лиге Азербайджана и кубке страны, получение впервые в истории азербайджанского футбола 7 очков в групповом раунде Лиги Европы;

"Габала" - за получение лицензии в групповой раунд Лиги Европы второй год подряд;

Главный тренер года (по футбольным командам)

Гурбан Гурбанов ("Карабах") - за золотые медали клуба в премьер-лиге Азербайджана 3 сезона подряд, выход клуба в групповой раунд Лиги Европы, первый "золотой дубль" и набранные 7 очков в группе Лиги Европы;

Роберт Просинечки (сборная Азербайджана) - за то, что его команда впервые в истории завершила год с 7 очками в 4-х матчах отборочного группового раунда Чемпионата мира-2018, за то, что сборная Азербайджана поднялась на 90-е место в рейтинге ФИФА;

Роман Григорчук ("Габала") - за бронзовую медаль клуба в Премьер-лиге Азербайджана два сезона подряд;

Шахин Диниев ("Кяпяз") - за получение лицензии в Лигу Европы в первый же сезон после возвращения в Премьер-лигу Азербайджана;

Яшар Вахабзаде (сборная Азербайджана U-21) - за то, что впервые в истории сборная завершила отборочный групповой раунд Чемпионата Европы-2017 на 4-й позиции с 9 очками среди 6 команд.

Пресс-секретарь года (по футболу)

Анар Гаджиев - "Габала"

Аслан Шахгялдиев - ПФЛ

Азад Мустафаев - "Кяпяз"

Джамиля Султанова - Бакинский олимпийский стадион

Микаил Нариманоглу - АФФА

Нурлан Ибрагимов - "Карабах"

Сабухи Мамедов - "Интер".