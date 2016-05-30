Бывший нападающий "Габала" стал чемпионом и бомбардиром в Молдове

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Бывший нападающий клуба "Габала" Даниэль Суботич стал чемпионом и бомбардиром в Молдове в составе нынешней своей команды "Шериф".

Как сообщает Report, "Шериф" в "золотом матче" обыграл "Дачию" со счетом 1:0 и стал обладателем золотой медали.

27-летний форвард находился на поле в течение 62 минут. Заменивший его Горан Галешич на 88-й минуте забил победный гол. Несмотря на то, что в этом матче Суботич не отличился, он стал бомбардиром, забив 12 голов.

Отметим, что Даниэль Саботич в сезоне 2013-2014 выступал в клубе "Габала". За 29 матчей в этом периоде швейцарский форвард забил 12 голов.