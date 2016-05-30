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    Бывший нападающий "Габала" стал чемпионом и бомбардиром в Молдове

    Даниэль Суботич забил 12 голов

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Бывший нападающий клуба "Габала" Даниэль Суботич стал чемпионом и бомбардиром в Молдове в составе нынешней своей команды "Шериф". 

    Как сообщает Report, "Шериф" в "золотом матче" обыграл "Дачию" со счетом 1:0  и стал обладателем золотой медали. 

    27-летний форвард находился на поле в течение 62 минут. Заменивший его Горан Галешич на 88-й минуте забил победный гол. Несмотря на то, что в этом матче Суботич не отличился, он стал бомбардиром, забив 12 голов.

    Отметим, что Даниэль Саботич в сезоне 2013-2014 выступал в клубе "Габала". За 29 матчей в этом периоде швейцарский форвард забил 12 голов.

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