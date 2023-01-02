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Бывший игрок "Реала" и ПСЖ близок к переходу в "Сабах"

Бывший игрок "Реала" и ПСЖ близок к переходу в "Сабах" Бывший игрок "Реала" и ПСЖ Хесе Родригес может продолжить свою карьеру в Азербайджане.
Футбол
2 января 2023 г. 09:34
Бывший игрок Реала и ПСЖ близок к переходу в Сабах

Бывший игрок "Реала" и ПСЖ Хесе Родригес может продолжить свою карьеру в Азербайджане.

По информации Report, вингер близок к заключению соглашения с азербайджанским клубом "Сабах".

Стороны уже договорились по многим вопросам.

В настоящее время Хесе Родригес, выступающий за команду "Анкарагюджю", представляющую турецкую Суперлигу, является воспитанником мадридского "Реала".

За свою карьеру 29-летний игрок, помимо мадридского клуба выступал в клубах ПСЖ, "Лас-Пальмас", "Сток Сити", "Бетис" и "Спортинг".

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Версия на азербайджанском языке “Real Madrid” və PSJ-nin keçmiş futbolçusu “Sabah”a keçməyə yaxındır

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