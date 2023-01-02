Бывший игрок "Реала" и ПСЖ близок к переходу в "Сабах"

Бывший игрок "Реала" и ПСЖ Хесе Родригес может продолжить свою карьеру в Азербайджане.
По информации Report, вингер близок к заключению соглашения с азербайджанским клубом "Сабах".
Стороны уже договорились по многим вопросам.
В настоящее время Хесе Родригес, выступающий за команду "Анкарагюджю", представляющую турецкую Суперлигу, является воспитанником мадридского "Реала".
За свою карьеру 29-летний игрок, помимо мадридского клуба выступал в клубах ПСЖ, "Лас-Пальмас", "Сток Сити", "Бетис" и "Спортинг".