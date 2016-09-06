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    Бывший футболист "Зиря": В обмен на проигрыш каждому из нас предложили взятку в 2 700 долларов

    Нельсон Бонилья затронул тему обговоренной игры

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Футболистам сборной Сальвадора предложили взятку в обмен на проигрыш в отборочном групповом матче чемпионата мира 2018 года в Канаде.

    Как сообщает Report, игроки команды заявили об этом на проведенной пресс-конференции, где также участвовал бывший футболист клуба "Зиря" Нельсон Бонилья. На пресс-конференции они представили запись, на которой подтверждается, что в обмен на проигрыш каждому футболисту предлагалось по 2 700 долларов.

    Выступивший от имени команды Бонилья сказал: "Хотелось бы, чтобы все знали, что мы против подобных явлений".

    Отметим, что в классификационном раунде по странам Северной и Центральной Америке и стран Карибского бассейна, сборная Сальвадора потеряла шанс на путевку в финал ЧМ. 

    Чтобы удержать свой шанс на путевку в мундиал канадской команде придется одержать победу над Сальвадором на предстоящей 7 сентября домашней игре.

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