Бывший футболист "Зиря": В обмен на проигрыш каждому из нас предложили взятку в 2 700 долларов

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Футболистам сборной Сальвадора предложили взятку в обмен на проигрыш в отборочном групповом матче чемпионата мира 2018 года в Канаде.

Как сообщает Report, игроки команды заявили об этом на проведенной пресс-конференции, где также участвовал бывший футболист клуба "Зиря" Нельсон Бонилья. На пресс-конференции они представили запись, на которой подтверждается, что в обмен на проигрыш каждому футболисту предлагалось по 2 700 долларов.

Выступивший от имени команды Бонилья сказал: "Хотелось бы, чтобы все знали, что мы против подобных явлений".

Отметим, что в классификационном раунде по странам Северной и Центральной Америке и стран Карибского бассейна, сборная Сальвадора потеряла шанс на путевку в финал ЧМ.

Чтобы удержать свой шанс на путевку в мундиал канадской команде придется одержать победу над Сальвадором на предстоящей 7 сентября домашней игре.