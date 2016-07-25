Бывший футболист "Нефтчи" подписал контракт с клубом высшей лиги Португалии

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Нефтчи" Айлтон Феррейра Сильва подписал контракт с португальским клубом "Эшторил".

Как сообщает Report, 21-летний игрок левого фланга взят в аренду на 1 год из бразильского клуба "Флюминенсе".

Бразильский защитник во второй раз за свою карьеру будет выступать в качестве легионера. В прошлом сезоне он играл в "Нефтчи" на правах аренды.

Айлтон Феррейра Сильва заявил, что будет помогать своей новой команде получить лицензию в Лигу Европы: "Меня здесь встретили очень хорошо. Надеюсь на хорошую работу в "Эшторил". Считаю себя скоростным, физически сильным игроком и люблю делать атаки. Буду помогать своей новой команде получить лицензию в Лигу Европы, к которой я был очень близок в прошлом сезоне".

Отметим, что "Эшторил" завершил высший дивизион Португалии на 8-й ступени.