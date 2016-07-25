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    Бывший футболист "Нефтчи" подписал контракт с клубом высшей лиги Португалии

    Буду помогать своей новой команде получить лицензию в Лигу Европы, к которой я был очень близок в прошлом сезоне

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Нефтчи" Айлтон Феррейра Сильва подписал контракт с португальским клубом "Эшторил".  

    Как сообщает Report, 21-летний игрок левого фланга взят в аренду на 1 год из бразильского клуба "Флюминенсе". 

    Бразильский защитник во второй раз за свою карьеру будет выступать в качестве легионера. В прошлом сезоне он играл в "Нефтчи" на правах аренды. 

    Айлтон Феррейра Сильва  заявил, что будет помогать своей новой команде получить лицензию в Лигу Европы: "Меня здесь встретили очень хорошо. Надеюсь на хорошую работу в "Эшторил". Считаю себя скоростным, физически сильным игроком и люблю делать атаки. Буду помогать своей новой команде получить лицензию в Лигу Европы, к которой я был очень близок в прошлом сезоне".

    Отметим, что  "Эшторил" завершил высший дивизион Португалии на 8-й ступени. 

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