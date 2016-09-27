Было соблюдено примененное ФИФА в отношении бакинского "Интер" наказание по поводу трансфера

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В очередные два трансферных периода бакинского ФК "Интер" поставлен запрет на регистрацию нового футболиста.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, решение по этому поводу было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА на основе письма, направленного ФИФА 6 сентября.

В поступившем в АФФА письме указано о принятии 26 мая Дисциплинарным комитетом ФИФА решения по поводу "Интер".

Из-за несоблюдения условий контракта, заключенного с бывшим футболистом "Интер" Йоханом Боконьяно, был поставлен запрет на регистрацию нового футболиста в очередные два трансферных периода.