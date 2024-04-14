Бундеслига: "Байер" впервые стал чемпионом Германии

Леверкузенский "Байер" со счетом 5:0 обыграл "Вердер" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Леверкузенский "Байер" со счетом 5:0 обыграл "Вердер" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Виктор Бонифасе (25-я минута, с пенальти), Гранит Джака (60) и Флориан Вирц (68, 83, 90).

Клуб продлил беспроигрышную серию до 43 матчей, команда не знает поражений в нынешнем сезоне - 38 побед и 5 ничьих во всех турнирах. Подопечные Хаби Алонсо дошли до финала кубка страны и четвертьфинала Лиги Европы. "Байер" повторил рекорд итальянского "Ювентуса" по продолжительности серии без поражений в различных соревнованиях среди клубов из топ-5 европейских лиг. В сезоне-2011/12 "Ювентус" также не уступал соперникам на протяжении 43 встреч.

Алонсо возглавляет "Байер" с октября 2022 года, контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2026 года. В марте он заявил, что продолжит работу в клубе, хотя, по информации СМИ, к тренеру проявляли интерес германская "Бавария" и английский "Ливерпуль". Алонсо 42 года, это его первый трофей в тренерской карьере, до "Байера" он работал в Испании - с молодежной командой "Реала" и второй командой "Реал Сосьедад". В качестве игрока Алонсо выступал за "Ливерпуль", "Баварию", "Реал Сосьедад", "Эйбар" и "Реал", в составе которого стал чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с "Баварией" игрок трижды выиграл чемпионат Германии, кубок и суперкубок страны, с "Ливерпулем" - Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.