Бразильский ФК прибегнул к мошенничеству в переговорах с "Карабахом"

Стали известны подробности трансфера Рхалднейна, футболиста бразильского клуба "Наутико", в "Карабах".
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, трансфер не состоялся в связи с мошенничеством представителя Пернамбуку.
Переговоры были приостановлены после того, как в клубе "Карабах" заподозрили неладное с предоставленным для оплаты банковским счетом.
Сообщается, что клуб "Наутико" предоставил для депозита не номер банковского счета клуба, а номер счета одного из директоров, после чего соглашение было расторгнуто.