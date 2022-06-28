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Бразильский ФК прибегнул к мошенничеству в переговорах с "Карабахом"

Бразильский ФК прибегнул к мошенничеству в переговорах с "Карабахом" Стали известны подробности трансфера Рхалднейна, футболиста бразильского клуба "Наутико", в "Карабах".
Футбол
28 июня 2022 г. 10:15
Бразильский ФК прибегнул к мошенничеству в переговорах с Карабахом

Стали известны подробности трансфера Рхалднейна, футболиста бразильского клуба "Наутико", в "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, трансфер не состоялся в связи с мошенничеством представителя Пернамбуку.

Переговоры были приостановлены после того, как в клубе "Карабах" заподозрили неладное с предоставленным для оплаты банковским счетом.

Сообщается, что клуб "Наутико" предоставил для депозита не номер банковского счета клуба, а номер счета одного из директоров, после чего соглашение было расторгнуто.

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