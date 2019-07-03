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Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки-2019

Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки-2019

В Белу-Оризонти состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки - 2019 между сборными командами Бразилии и Аргентины. Как передает Report, игра завершилась победой бразильцев со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 19-й минуте первого тайма. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино. Последний забил второй мяч на 71-й минуте встречи. Ему ассистистировал Габриэл Жезус.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Чили - Перу.

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