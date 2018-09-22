 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бразильский двукратный чемпион мира по футболу приедет в Баку

    В столице Азербайджана Кафу будет объявлен послом

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Кафу приедет в Баку.

    Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

    По ее словам, 48-летний бывший защитник примет участие на церемонии подписания документа в связи с объявлением послом по миру Специального Олимпийского движения в Boulevard Hotel 26 сентября.

    Также запланирована встреча Кафу с журналистами.

    Отметим, что Кафу в 1994 и 2002 годах становился чемпионом мира.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi