Болт может сыграть за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Барселоны"

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может сыграть в благотворительном матче за команду ветеранов "Манчестер Юнайтед" против "Барселоны", который состоится 2 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, участие ямайского спринтера в игре зависит от того, успеет ли он восстановиться от травмы подколенного сухожилия, полученной на чемпионате мира 13 августа в Лондоне.

К тому же английский клуб "Бертон Альбион" пригласил 31-летнего ямайского спринтера, желающего продолжить карьеру в футболе, на просмотр.

Отметим, что в июне этого года состоялся первый матч между легендарными игроками "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны". На встрече английский клуб одержал победу со счетом 3:1.