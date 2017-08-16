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    Болт может сыграть за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Барселоны"

    Английский клуб пригласил ямайского спринтера на просмотр

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может сыграть в благотворительном матче за команду ветеранов "Манчестер Юнайтед" против "Барселоны", который состоится 2 сентября. 

    Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, участие ямайского спринтера в игре зависит от того, успеет ли он восстановиться от травмы подколенного сухожилия, полученной на чемпионате мира 13 августа в Лондоне. 

    К тому же английский клуб "Бертон Альбион" пригласил 31-летнего ямайского спринтера, желающего продолжить карьеру в футболе, на просмотр.

    Отметим, что в июне этого года состоялся первый матч между легендарными игроками "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны". На встрече английский клуб одержал победу со счетом 3:1.

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