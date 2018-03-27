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    Болельщик поцеловал Роналду прямо во время матча между сборными Голландии и Португалии

    Им оказался известный комик

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В товарищеской встрече между сборными Португалии и Голландии произошел необычный случай.

    Как сообщает Report, выбежавший прямо во время матча на поле болельщик подбежал к нападающему португальцев Криштиану Роналду и поцеловал его. Им оказался известный комик Самир Алик, который родился в Боснии и Герцеговине, но живет и работает в Швейцарии.

    Товарищеский матч Португалия – Голландия прошёл в швейцарском городе Каруже и завершился победой команды Рональда Кумана со счётом 3:0. Мячами в составе голландцев отметились Мемфис Депай, Райан Бабель и Вирджил ван Дейк. Португальцы доигрывали встречу в меньшинстве – на 61-й минуте вторую жёлтую карточку получил Жоау Канселу.

    Отметим, что Криштиану Роналду впервые в сезоне не нанёс в створ ни одного удара и был заменён на 68-й минуте.

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