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Боевая ничья в матче "Зиря" и "Сабах"

Боевая ничья в матче "Зиря" и "Сабах" Завершился XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Футбол
14 февраля 2021 г. 19:14
Боевая ничья в матче Зиря и Сабах

Завершился XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последнем матче тура "Зиря" принимала "Сабах".

Встреча завершилась со счетом 2:2. На 9-й минуте легионер "Сабах" Кевин Кубемба открыл счет. Но, Давид Волков на 79-й минуте сравнял счет. Через три минуты Кубемба вновь вывел свою команду вперед. На 90+3 минуте Клесио Баук восстановил равновесие в счете.

После этого результата "Сабах" набрал 14 очков и поднялся на 6-ое место, а "Зиря" с 24 очками занимает третье место.

В других матчах XV тура "Нефтчи" на выезде победил "Карабах" со счетом 2:1, "Сумгайыт" взял вверх над "Сабаил" - 3:0, а "Габала" дома обыграла "Кешля" - 2:0.

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